Захарова призвала все стороны палестино-израильского конфликта воздержаться от провокаций

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Москва настоятельно призывает стороны палестино-израильского конфликта воздерживаться от действий, ведущих к эскалации по ситуации вокруг Восточного Иерусалима. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Настоятельно призываем все стороны воздерживаться от провокационных заявлений или действий, чреватых нарушением общественного спокойствия и новой масштабной эскалацией насилия", - заявила она.

По словам Захаровой, Москва обеспокоена сохранением напряженности в Восточном Иерусалиме и опасается дополнительного обострения ситуации на фоне рассмотрения в Верховном суде Израиля апелляции против принудительного выселения палестинских семей из района Шейх Джаррах.

"Обеспокоены сообщениями о сохранении напряженности в Восточном Иерусалиме. В частности, вызывают озабоченность ограничения для арабских жителей города на передвижение по району Шейх Джаррах со стороны израильских служб безопасности. Ситуация может дополнительно обостриться в свете решения о возобновлении рассмотрения в Верховном суде Израиля поданной ранее 4 палестинскими семьями апелляции против их принудительного выселения из упомянутого квартала", говорится в документе.

Захарова указала на опасения Москвы, что в этом контексте призывы израильских ультранационалистических организаций к проведению в Иерусалиме "марша с флагами" через Дамасские ворота и мусульманский квартал Старого города повлекут новые столкновения между арабскими и еврейскими жителями Восточного Иерусалима, а также "массовые протестные выступления на других оккупированных палестинских территориях".

"В качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН и участника "квартета" международных посредников по ближневосточному урегулированию Россия во взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами продолжит энергичные усилия в интересах скорейшего возобновления прямых переговоров между израильтянами и палестинцами в целях комплексного урегулирования фундаментальных вопросов окончательного статуса на базе соответствующих решений Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН и принципа "двух государств", - подчеркнула Захарова.

Она отметила, что Москва намерена предметно обсудить ситуацию в Восточном Иерусалиме, а также проблематику ближневосточного урегулирования со специальным координатором ООН по Ближнему Востоку Тором Веннесландом, который находится в российской столице с визитом 9 и 10 июня.