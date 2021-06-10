Правительство обсудит исполнение бюджета за первый квартал и ряд законопроектов

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит вопрос об исполнении федерального бюджета за первый квартал текущего года, обсудит вопрос о реорганизации "Росморпорта" и ряд законопроектов, в том числе об упрощении процедуры получения разрешения на проживание в РФ для иностранных студентов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Доходы федерального бюджета за I квартал 2021 года сложились в сумме 5 трлн 299,9 млрд рублей, расходы федерального бюджета за отчетный период по кассовому исполнению составили 5 трлн 13,3 млрд рублей", - говорится в материалах пресс-службы.

Согласно закону о бюджете, общий объем его доходов в 2021 году планируется на уровне почти 18,8 трлн рублей, расходов - 21,5 трлн рублей (дефицит - 2,7 трлн рублей).

Реорганизация "Росморпорта"

В повестку заседания включен вопрос об особенностях реорганизации "Росморпорта", его планируется перевести из формы ФГУП в акционерное общество. Как отметили в пресс-службе, это "позволит обеспечить комплексное развитие и совершенствование деятельности предприятия, привлечение долгосрочных инвестиций в широкий спектр направлений его деятельности, в том числе развитие портовой инфраструктуры".

В кабмине уточнили, что реорганизация будет проводиться с учетом необходимости обеспечить непрерывную деятельность предприятия и сохранить состав его имущества. Помимо этого будут учитываться интересы государства и обязательства РФ по международным договорам.

Законопроект об особенностях реорганизации "Росморпорта" Минтранс внес в правительство осенью прошлого года. Как поясняли в министерстве, "новая структура создается путем реорганизации ФГУП в хозяйственное общество - АО "Росморпорт", 100% акций которого принадлежит Российской Федерации".

"Росморпорт" - один из крупнейших в России владельцев объектов прибрежно-портовой инфраструктуры. Компания ведет деятельность в 65 морских портах, расположенных в 24 субъектах РФ.

Разрешение на проживание иностранных студентов

Правительство также рассмотрит инициативу, которая упростит для иностранных студентов процедуру получения разрешения на проживание в РФ. В кабмине пояснили, что сейчас учащиеся вузов из других стран получают разрешение на временное проживание в России на общих основаниях в пределах установленной правительством квоты.

"Введение нового вида разрешения на временное проживание позволит упростить получение иностранными гражданами высшего образования в РФ и одновременно создаст правовые условия для эффективного миграционного учета таких граждан", - считают в правительстве.

Государственная пошлина за выдачу разрешения на временное проживание в РФ в целях получения образования будет установлена в размере 1,6 тыс. рублей по аналогии с размером общей госпошлины в этой сфере.

Выделение субсидий

В повестку заседания включен вопрос о выделении ДОМ.РФ субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с выдачей льготной ипотеки семьям с детьми. Как отметили в пресс-службе, речь идет о выплате 450 тыс. рублей на погашение займов при рождении после 1 января 2019 года третьего или последующих детей.

Кроме того, правительство примет решение о выделении средств Ростуризму на детский туристический кешбэк. Кабмин также рассмотрит вопрос о выделении в 2021 году Росавтодору средств из резервного фонда для строительства дорог опережающими темпами.

Среди других пунктов повестки заседания - выделение средств Рослесхозу в 2021 году на мероприятия по борьбе с лесными пожарами, перераспределение субсидий на ликвидацию свалок в городах и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, выделение средств ряду городов на снижение выбросов загрязняющих веществ.

Стратегия индустрии музыкальных инструментов и другие вопросы

Правительство рассмотрит также стратегию развития индустрии музыкальных инструментов и звукового оборудования на период до 2030 года и план ее реализации в ближайшие три года. "В стратегии даны общие характеристики индустрии музыкальных инструментов и звукового оборудования, проведена системная оценка текущего состояния отрасли, определены системные проблемы и стратегические приоритеты развития индустрии музыкальных инструментов и звукового оборудования до 2030 года, проработаны механизмы мониторинга реализации стратегии", - говорится в материалах кабмина.

В свою очередь, поправками в закон о физкультуре и спорте планируется закрепить за правительством право определять спортивные соревнования с обязательной идентификацией зрителей с помощью специального электронного документа. "Идентификация будет осуществляться с соблюдением всех требований законодательства Российской Федерации по защите персональных данных", - отмечается в материалах к заседанию.

Кроме того, правительство рассмотрит вопросы о пополнении капитала Международного банка реконструкции и развития и о пополнении ресурсов Международной ассоциации развития. По второму из этих пунктов речь идет о наращивании финансирования в приоритетном регионе (ЕАЭС, СНГ) и установление каналов обмена опытом и знаниями со Всемирным банком, отмечается в пресс-релизе.

Кабмин обсудит также проект поправок в Налоговый кодекс, продлевающих срок применения пониженных тарифов страховых взносов резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) в Калининградской области до 10 лет. Кроме того, уточняются отдельные вопросы исчисления и уплаты налога на имущество организаций, налога на добавленную стоимость и земельного налога резидентами ОЭЗ.

Также правительство предлагает расширить полномочия прокурора в арбитражном процессе, наделив его правом на обращение в суд с исками о признании недействительными сделок, совершенных в целях уклонения от законодательства по борьбе с легализацией преступных средств и финансированием терроризма и так далее.

Еще один законопроект в повестке заседания предполагает наделение правительства правом устанавливать порядок выплаты присяжным заседателям компенсационного вознаграждения.