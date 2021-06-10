Захарова удивилась отсутствию реакции Европарламента на инцидент с прослушкой США и Дании

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Европарламент никак не реагирует на информацию о том, что спецслужбы США и Дании прослушивали европейских политиков. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Где же Европарламент? Это же ваша конкретная тема, это непосредственно сфера деятельности Европарламента, потому что страны Европы подверглись кибератаке, кибершпионажу, совершенно недопустимым, стоящим вне закона действиям со стороны государства, которое не является европейским. Ноль реакции", - сказала она.

Захарова также обратила внимание на отсутствие реакции Европарламента на посадку рейса Ryanair в Берлине 30 мая. "Вы не хотите, господа европарламентарии, поговорить на этот счет? Не осуждать, но хотя бы провести какие-то параллели или сравнить ситуации и задать самим себе вопрос: в чем разница, в чем близость подобных историй?" - отметила дипломат, комментируя недавний призыв Европарламента расширить санкции против Белоруссии за инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске и "расследовать роль России" в данной ситуации.

31 мая ряд СМИ в Германии, Дании, Швеции сообщил о том, что датские спецслужбы помогали АНБ следить за европейскими политиками. Скандал начался еще в 2013 году, когда еженедельник Spiegel обнародовал разоблачения бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. С тех пор история обрастала все новыми подробностями. Выяснилось, что американская разведка в течение многих лет следила за тысячами целей в Европе, прослушивала граждан ФРГ и даже несколько раз подключалась к телефону канцлера Ангелы Меркель.

В ноябре прошлого года также стало известно о фактах шпионажа на шведских оборонных предприятиях со стороны АНБ: мониторинг осуществлялся с американской базы в Дании. Интерес для разведки представляли шведская SAAB и датский концерн Terma. По данным журналистов, АНБ обеспечило себе доступ к оптоволоконным кабелям и компьютерному центру в Амагере, что позволило отслеживать трафик данных Нидерландов, Норвегии, Франции, Германии, датских политических институтов и "шведских военных". По некоторым данным, одним из объектов шпионажа являлась программа шведского многоцелевого истребителя 4-го поколения "Грипен".