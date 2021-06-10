Нарышкин заявил, что рассчитывает на встречу с главой ЦРУ Уильямом Бернсом

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин рассчитывает рано или поздно встретиться с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом.

"Сейчас пришло новое руководство, новая администрации Белого дома, избран новый президент Джо Байден. Он назначил директором Центрального разведывательного управления очень авторитетного международника, человека, знающего эту материю, господина Бернса. Он, видимо, входит в круг своих обязанностей, знакомится с делами. Я рассчитываю, что рано или поздно состоится и наша встреча", - сказал Нарышкин ТАСС, отвечая на вопрос о нынешнем состоянии взаимодействия спецслужб России и США.

По его словам, РФ рассчитывает на более активный обмен разведывательной информацией с США. "[Рассчитываю, что] продолжится на более активном уровне и взаимодействие в форме взаимного обмена разведывательной информацией", - сказал Нарышкин.

Глава СВР подчеркнул, что партнерское взаимодействие СВР и ЦРУ никогда не прекращалось. "Мы ведем обмен интересующей нас информацией, она относится прежде всего к такой теме, как борьба с международным терроризмом. Другое дело, что в разные периоды времени, в разные годы это взаимодействие или более активное, или менее активное", - добавил Нарышкин.

По его словам, уровень взаимодействия характеризует и контакты на уровне руководителей специальных служб. "Должен сказать, что когда в 2017 году на должность директора Центрального разведывательного управления был назначен Майкл Помпео, то с ним, с моим коллегой мы неоднократно общались и по телефону, он был в гостях в Службе внешней разведки. Я со своими коллегами посещал Центральное разведывательное управление и повторяю: тогда контакты и сотрудничество были на более высоком уровне, - рассказал директор СВР. - Когда на эту должность была назначена Джина Хаспел, то уровень взаимодействия несколько снизился. Я с ней не встречался и не общался даже в телефонном режиме".