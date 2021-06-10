МИД РФ готов содействовать закреплению прочного мира на границе Таджикистана и Киргизии

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Процесс мирного размежевания между Таджикистаном и Киргизией необходимо довести до логического завершения, Россия готова этому содействовать, если стороны проявят заинтересованность. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы призываем киргизских и таджикистанских союзников неукоснительно соблюдать достигнутые договоренности. Необходимо довести до логического завершения процесс мирного размежевания между двумя странами, - сказала она. - Мы подтверждаем готовность Российской Федерации в случае заинтересованности сторон оказать содействие, в том числе экспертное, в установлении прочного мира и безопасности в приграничных районах двух братских государств".

5 июня по итогам встречи совместной Государственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы Киргизии и Таджикистана стороны договорились о мирном урегулировании ситуации на совместной границе и об отводе от нее всех подразделений, кроме штатных пограничных нарядов.