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Захарова рекомендовала Оттаве не вмешиваться в дела РФ и заниматься внутренними проблемами

По словам официального представителя МИД России, несмотря на достигнутый прогресс, коренные жители Канады остаются ущемленной частью населения с низким уровнем жизни, высокими показателями самоубийств, алкоголизма и наркомании

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала канадским властям на сохраняющиеся до сих пор проблемы в сфере прав человека в стране и призвала заниматься ими, а не вмешиваться во внутренние дела РФ.

Она напомнила о существовавшей в Канаде до конца 1990-х годов политике насильственной ассимиляции коренного населения. "Более 150 тыс. индейцев и представителей северных народов школьного возраста были изъяты из семей и помещены в школы-интернаты для, как они тогда говорили, окультуривания и приобщения к цивилизации. От голода, сексуального и иных форм насилия, эпидемий и антисанитарных условий в этих полутюремных учебных заведениях погибли более 6 тыс. детей. Общие масштабы истребления, как они говорят, первых наций в колониальный период и в новейшее время столь велики, что сами власти характеризуют эти деяния как канадский геноцид", - отметила дипломат.

"Мы считаем абсолютно неприемлемым подобное положение дел и призываем официальную Оттаву вместо нравоучений другим по части прав человека заняться решением вопиющих проблем у себя дома, - сказала Захарова. - И делать это с той же регулярностью, с которой вы вмешиваетесь в наши внутренние дела".

По ее словам, несмотря на достигнутый прогресс, коренные жители Канады остаются ущемленной частью населения с низким уровнем жизни, высокими показателями самоубийств, алкоголизма и наркомании.

Теги
КанадаРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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