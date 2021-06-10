Посольство России постоянно контактирует с осужденным в Дании россиянином Никифоровым

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Посольство России в Дании находится в постоянном контакте с осужденным по обвинению в шпионаже россиянином Алексеем Никифоровым и прилагает все усилия для защиты его прав и интересов. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Посольство России в Дании находится в постоянном контакте с Алексеем Никифоровым и, конечно, с его адвокатом. Прилагаются все усилия для защиты прав и интересов российского гражданина", - сказала она.

Дипломат подчеркнула, что суд города Ольборг проигнорировал все аргументы защиты Никифорова. "Очевидно, что такой предвзятый политизированный подход является ярким примером, в общем, такого сформировавшегося антироссийского курса, который укоренился в датском политическом истеблишменте", - указала Захарова.

Официальный представитель МИД прокомментировала и ситуацию с задержанием швейцарскими властями по запросу США россиянина Владислава Клюшина. "Ему оказывается необходимая консульская поддержка и адвокатская помощь. С самого начала к нему был организован консульский доступ. Консульские службы посольства и генерального консульства нашей страны находятся в контакте с Владиславом Клюшиным", - отметила дипломат. Также российское посольство поддерживает контакт с властями Швейцарии с целью обеспечения соблюдения прав россиянина.

Датская прокуратура сообщила в начале декабря прошлого года о предъявлении обвинения в шпионаже Никифорову, постоянно проживающему в королевстве. Россиянин, который находился под стражей с начала июля 2020 года, подозревался также в предоставлении датских энергетических технологий российской разведке.

10 мая суд города Ольборг на севере Дании приговорил Никифорова к трем годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. Как сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в королевстве, россиянин виновным себя не признает и намерен опротестовать вердикт судебной инстанции.