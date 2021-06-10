Координатор "ЛизаАлерт" собирается идти на выборы в Госдуму как самовыдвиженец

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Координатор поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Олег Леонов заявил, что намерен участвовать в выборах депутатов Госдумы в качестве независимого кандидата. Он планирует избираться по 208-му центральному одномандатному округу Москвы.

"Решение сложное. Я советовался с главными для меня людьми: с семьей и с добровольцами. Они меня поддержали. Решил, буду участвовать в этих выборах", - сказал он в четверг журналистам.

"Определился и с округом, это 208-й округ, ЦАО Москвы. Я здесь родился, живу, работаю, я знаю здесь каждый дом. Мне очень важен уровень поддержки, который я получу от людей, поэтому я не хочу выдвигаться ни от каких партий, буду собирать подписи", - добавил Леонов.

"ЛизаАлерт" 10 лет ищет людей, пропавших в городах и в природной среде. За это время в отряд поступило более 100 тыс. заявок на поиск, найдено было более 86 тыс. человек.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.