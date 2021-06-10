Захарова назвала возможными изменения в соглашении с Суданом по пункту обеспечения ВМФ

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Текст российско-суданского соглашения о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ может меняться, Москва подтверждает заинтересованность в сотрудничестве с Хартумом. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Упомянутое соглашение было подписано уполномоченным представителем суданского переходного Военного совета в Хартуме 23 июля 2019 года. То есть после смены политического режима в Судане, однако этот документ пока не ратифицирован в Судане, посколько в стране отсутствует обладающий такими полномочиями законодательный орган власти. Соответственно, до вступления в силу данного соглашения в его текст могут вноситься дельные изменения по согласованию и на усмотрение самих сторон", - сказала она.

Вместе с тем Захарова подчеркнула заинтересованность России в наращивании сотрудничества с Суданом. "Мы подтверждаем заинтересованность в укреплении партнерства с Суданом в различных областях, включая военное и военно-техническое сотрудничество, способствовать развитию которого призвано соглашение о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ России", - указала дипломат.

Ранее начальник Генштаба страны генерал-лейтенант Мухаммед Усман аль-Хусейн в интервью суданскому телеканалу Blue Nile заявил, что Хартум ведет переговоры с Москвой по пересмотру договора, "чтобы учесть свои интересы и выгоду".