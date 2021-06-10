Захарова: европейцы пишут о желании возобновить нормальные отношения России и ЕС

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Москва получает большое количество обращений от граждан европейских стран, которые просят и призывают к возобновлению нормальных отношений на политическом уровне с Россией. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"В истинном отношении европейцев, не этого политического бомонда, а граждан европейских стран мы никогда не сомневались. Мы получаем такой запрос от людей на возобновление нормальных отношений на политическом уровне. Такие обращения, такие письма, такие призывы от бизнес сообщества, от общественных деятелей, от людей, которые представляют гуманитарное направление", - отметила она.

В итоге, продолжила она, становится понятно, что "вся эта игра на понижение была затеяна вопреки интересам европейских стран, если мы говорим о народах". "Это уже очевидно", - сказала дипломат.

Захарова напомнила, что Россия никогда не выступала инициатором свертывания взаимодействия с ЕС или введения каких-либо ограничительных мер. "Другое дело, что в результате беспрецедентного кризиса доверия, который подпитывался недружественными шагами отдельных стран - членов ЕС, введением незаконных ограничений, отношения с нашей страной оказались у Брюсселя на чрезвычайно низком уровне. И такое положение дел не отвечает интересам ни одной из сторон и, конечно, требует исправления. Это очевидная истина. Она, как мы видим, постепенно пробивает себе дорогу и находит растущее понимание в европейских государствах", - продолжила она.

"Мы понимаем, что это искусственное навязывание конфронтации, конфронтационной риторики либо недружественных действий, что все это уходит, что пробивает себе дорогу и находит растущее понимание потребности, необходимости контакта и диалога. Свидетельством обоюдной заинтересованности в диалоге являются регулярные контакты на высшем уровне", - добавила она.

Дипломат также отметила, что в общих интересах России и ЕС выстраивание равноправных и честных отношений с опорой на международное право, взаимное уважение, учет подходов друг друга.