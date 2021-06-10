Постпред РФ при ОБСЕ заявил, что на Украине растет нелегальный оборот оружия и взрывчатки

ВЕНА, 10 июня. /ТАСС/. Нелегальный оборот оружия и взрывчатки растет на Украине на фоне нежелания Киев остановить военную операцию в Донбассе. С таким заявлением выступил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета этой международной организации в Вене.

"Нежелание Киева прекратить военную операцию на востоке страны ведет к общему ухудшению ситуации с безопасностью по всей стране. Растет нелегальный оборот оружия и взрывчатых веществ", - подчеркнул постпред РФ.

По его словам, 8 июня в Харькове один из бывших участников украинской военной операции в Донбассе в ходе уличного конфликта подорвал ручную гранату. В результате этого ранения получили трое человек, в том числе подросток. В этой связи Лукашевич призвал Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ на Украине "не упускать из виду и такие инциденты, отражать их в отчетах".

"Оружие расползается по стране не только из зоны боевых действий. <...> По данным Генпрокуратуры Украины, в последние годы на руках у населения Украины насчитывалось от 3 до 5 млн единиц неучтенного оружия", - обратил внимание он. Так, 24 мая в Румынии на погранпереходе гражданин Украины под видом мебели и продуктов пытался ввезти на украинскую территорию порядка 3 тыс. единиц огнестрельного оружия, сказал Лукашевич.

На этом фоне Украина продолжает запрашивать международных партнеров о новых поставках оружия, делая выбор в пользу продолжения в Донбассе карательной операции, а не прямых переговоров с представителями региона о политико-дипломатическом урегулировании конфликта, констатировал российский дипломат.