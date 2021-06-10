Постпредство РФ при ООН заявило о деструктивных подходах ЕС при ведении дел с Москвой

ООН, 10 июня. /ТАСС/. Европейский союз при выстраивании отношений с Россией все чаще отдает предпочтение не поиску компромиссов, а односторонним деструктивным подходам. Об этом заявил в четверг первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Я вынужден констатировать, что наши европейские партнеры все чаще вместо терпеливой и аккуратной совместной работы по поиску компромиссов и конструктивных решений с партнерами по Генассамблее и Совбезу делают выбор в пользу деструктивных односторонних подходов. Это не может не вызывать у нас самую серьезную озабоченность", - сказал он на заседании Совета Безопасности по взаимодействию ООН с региональными организациями.

Полянский добавил, что одним из примеров подобных подходов являются односторонние санкции, которые идут вразрез с международным правом. "Наиболее наглядный пример такой линии - активно разрабатываемые и произвольно применяемые Евросоюзом нелегитимные механизмы односторонних ограничительных мер, учрежденные в обход СБ ООН и норм международного права. Вопреки официальным заявлениям о "точечном" характере данных механизмов на деле их незаконное функционирование существенно осложняет социально-экономическое положение в затронутых странах и ведет к падению уровня жизни рядовых граждан", - отметил дипломат, подчеркнув, что его слова подтверждаются соответствующими оценками должностных лиц в ООН.

При этом он отметил, что Россия хочет работать и взаимодействовать с Евросоюзом, однако это должно "строиться на принципах равноправия и взаимного уважения". "Рассчитываем, что наши европейские коллеги сумеют сделать правильные выводы и преодолеть упомянутые мною неблагоприятные тенденции. От этого выиграют и Евросоюз, и его международные партнеры, включая, разумеется, и Россию, и ООН, страны-члены которой заинтересованы в развитии конструктивного и эффективного сотрудничества с ЕС наряду с другими региональными и субрегиональными организациями", - резюмировал Полянский.