Представители МИД стран СНГ обсудили в Минске тематику контроля над вооружениями

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Представители внешнеполитических ведомств государств - участников СНГ провели в четверг в Минске консультации по широкому кругу вопросов контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"10 июня в Минске состоялись межмидовские консультации государств - участников СНГ на тему "О вопросах контроля над вооружениями", - указали в министерстве. - Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, в том числе проблематике ядерного разоружения, предотвращения гонки вооружений в космосе, сотрудничества в Организации по запрещению химического оружия, биологической безопасности, военно-политического измерения ОБСЕ и контроля над обычными вооружениями в Европе"

Как информировали в дипведомстве, в заседании приняли участие представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана, а также Исполнительного комитета СНГ.

В МИД РФ подчеркнули, что консультации прошли в конструктивной и заинтересованной атмосфере.

"Консультации позволили наметить пути углубления сотрудничества между государствами - участниками СНГ в соответствующих областях", - резюмировали в российском дипведомстве.