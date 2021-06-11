Председателем избиркома Севастополя стала Нина Фаустова

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Севастопольская городская избирательная комиссия выбрала новым председателем Нину Фаустову, которая на прошлогодних выборах была официальным представителем губернатора в горизбиркоме.

Центризбирком России на заседании в среду рекомендовал избрать Фаустову новым председателем избирательной комиссии Севастополя.

"Председателем Севастопольской городской избирательной комиссии избрана единогласно Фаустова Нина Сергеевна", - сообщили журналистам в пресс-службе городской избирательной комиссии в пятницу.

24 мая севастопольская городская избирательная комиссия освободила от должности председателя Сергея Даниленко и его заместителя Лилию Басову на основании их заявлений по собственному желанию.

Даниленко занимал пост председателя Севизбиркома с 11 мая 2018 года. До этого, с 2016 года, он занимал пост руководителя аппарата Центризбиркома, а в 1999-2003 годах и в 2011-2016 годах был членом ЦИК. В 1994-1999 годах он был председателем избиркома Краснодарского края.

По данным горизбиркома, ранее Фаустова входила в комиссию как член с правом совещательного голоса. А в 2020 году она была официальным представителем в горизбиркоме кандидата в губернаторы (на тот момент - врио главы города) Михаила Развожаева, который победил на выборах.