Шестой раунд переговоров по иранской ядерной сделке начнется в ближайшие выходные

ВЕНА, 11 июня. /ТАСС/. Шестой раунд переговоров в Вене по вопросу восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе пройдет в эти выходные дни. Об этом сообщил в пятницу постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, возглавляющий российскую делегацию на соответствующих консультациях в Вене. Ранее он анонсировал проведение этих консультаций в конце текущей недели.

"Очередное заседание Совместной комиссии по СВПД состоится в эти выходные. Оно ознаменует начало шестого раунда венских переговоров по восстановлению "иранской" ядерной сделки. Будет ли этот раунд последним? Никто не знает, но все переговорщики на это надеются", - написал Ульянов в Twitter.

Ранее Ульянов в беседе с журналистами сообщал, что на переговорах есть почти полная ясность по вопросу санкций США против Ирана, которые подлежат отмене, а также почти согласован список шагов в ядерной области, которые должен предпринять Иран, чтобы вернуться к его ядерным обязательствам в СВПД. В целом появилась картина, как все эти меры будут претворяться в жизнь, отмечал он.

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Эксперты в составе трех рабочих групп вырабатывают текст договоренности о возобновлении выполнения СВПД: снятии санкций США с Ирана (и дальнейшем возвращении США в сделку) и выполнении ядерных обязательств Ираном, от которых он существенно отклоняется. Представители государств - участников СВПД проводят также отдельные консультации с делегацией США, которые вышли из этого соглашения в 2018 году, но теперь хотят в него вернуться. Прямых переговоров между американскими эмиссарами и представителями Ирана в Вене пока не велось.