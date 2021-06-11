Исаев заявил, что идея об укрупнении регионов противоречит Конституции России

ИЖЕВСК, 11 июня. /ТАСС/. Предложение, высказанное вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным об объединении российских регионов, противоречит Конституции РФ, такое мнение выразил в пятницу первый заместитель главы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев на встрече с жителями Удмуртии.

В апреле вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на круглом столе в НИУ ВШЭ высказал личное мнение о том, что считает правильным путь развития в рамках агломераций, а не территориально-административного деления, что, возможно, может потребовать укрупнения регионов. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не исключают возможного объединения некоторых российских регионов, но такая инициатива должна исходить от населения, она не может быть навязана сверху.

"Есть Конституция Российской Федерации, которая недавно получила подтверждение на общероссийском голосовании: в ней достаточно жестко, четно, ясно прописано конституционное устройство нашей страны. Она состоит из республик, республики идут на первом месте, краев, областей и городов федерального подчинения. Никто править Конституцию РФ после тех поправок, которые уже внесены, не предполагает", - сказал он.

Исаев заметил, что вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который высказался о возможности укрупнения регионов, "не является специалистом в области конституционного строительства". "Как гражданин он имеет право высказывать любые точки зрения, как федерального чиновника высказывать подобного рода позицию, насколько я понимаю, его никто не уполномочивал", - сказал Исаев.