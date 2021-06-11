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Пандемия COVID-19

Кириенко: НКО стали не просителями господдержки, а помощниками государства в пандемию

Первый заместитель руководителя Администрации президента подчеркнул, что некоммерческий сектор всерьез крепнет в стране, уровень профессионализма у НКО вырос

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Некоммерческие организации (НКО) в период пандемии могли стать главными просителями господдержки, но стали помощниками государства. Такое мнение высказал в пятницу первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе заседания координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента России на развитие гражданского общества.

"Они [НКО] живут не на бюджетные деньги, они живут на пожертвования, на благотворительные средства коммерческих организаций. Поскольку бизнесу было тяжело, естественно он меньше отдавал на благотворительность", - отметил Кириенко. По его словам, в сложившейся ситуации социально ориентированные НКО "стали не главным просителем государственной помощи, а главным помощником", они "не рассказывали, как им трудно, а, наоборот, приходили и помогали людям, региональным органам власти".

Кириенко подчеркнул, что некоммерческий сектор всерьез крепнет в стране, уровень профессионализма у НКО вырос.

Теги
РоссияКириенко, Сергей ВладиленовичПандемия COVID-19
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