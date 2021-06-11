Путин продлил срок службы на год главе управления Кремля по внешней политике

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин продлил начальнику управления главы государства по внешней политике Игорю Неверову, которому скоро исполнится 65 лет, срок службы на год. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 20 июня 2022 года начальнику Управления президента РФ по внешней политике Неверову Игорю Святославовичу", - говорится в документе.

Это кремлевское управление, в частности, содействует главе государства в определении основных направлений внешней политики РФ, участвует в разработке общей стратегии в этой сфере и занимается информационно-аналитическим и организационным обеспечением деятельности главы государства и руководителя администрации президента РФ по вопросам международных отношений.

Неверов родился 20 июня 1956 года в Москве. С 1978 года работал в системе Министерства иностранных дел - сначала СССР, а потом России. В том числе был директором департамента Северной Америки МИД РФ, послом в Швеции.

29 сентября 2018 года перешел на работу в администрацию президента РФ, где занял пост начальника управления президента РФ по внешней политике. Сменил в должности Александра Манжосина.