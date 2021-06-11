Постпред РФ при ЕС заявил, что отношения сторон находятся в ненормальном положении

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Отношения России и Евросоюза находятся в ненормальном положении и имеют тенденцию к дальнейшей деградации, заявил в пятницу постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия-24".

"Наши отношения, конечно, находятся в ненормальном положении и, увы, имеют тенденцию к дальнейшей деградации", - сказал он.

"За все последние годы мы ни одного трека переговорно не закрывали, ни одного шлагбаума не опускали. Мы готовы вести диалог по широкому кругу вопросов, по многим областям, но диалог, естественно, равноправный и взаимоуважительный", - добавил он.

Также постпред напомнил, что руководство ЕС готовит стратегический обзор отношений с Россией. "Когда он будет готов, мы сможем уже предметно его оценивать", - прокомментировал он. По словам Чижова, пока нет уверенности в сроках готовности этого обзора, что говорит о сохранении разногласий между странами ЕС.

Саммиты РФ - ЕС

Возобновление саммитов Россия - ЕС возможно, но не в ближайшей перспективе, отметил постпред.

"Теоретически [это] возможно. Я надеюсь, что рано или поздно мы к этому и вернемся. То, что это не произойдет ни сегодня, ни завтра - это тоже очевидно", - сказал он.

"Это то танго, для которого нужны не двое, а 27 с другой стороны", - подчеркнул Чижов.

Со времени вступления в силу 1 декабря 1997 года Соглашения о партнерстве и сотрудничестве РФ и ЕС провели 32 саммита, последний из которых состоялся в Брюсселе 28 января 2014 года.