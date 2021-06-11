Песков назвал саммит единственным способом остановить деградацию диалога России - США

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Саммит Россия - США нужен для того, чтобы остановить дальнейшую деградацию диалога между двумя странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу телеканалу СNN.

"Критический уровень этих отношений [между РФ и США] требует проведения саммита, потому что это единственный способ предотвратить дальнейшую деградацию диалога", - сказал он.

Ранее Песков заявил СNN, что Путин едет в Женеву из-за того, что отношения двух стран находятся в плохом состоянии, а не для того, чтобы оказаться рядом с ним на одной платформе во время совместной пресс-конференции, если о таковой удастся договориться.