Путин в День России вручит медали Героям Труда и госпремии

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в субботу, в День России, по традиции вручит в Кремле государственные премии лауреатам 2020 года.

Награды присуждены за достижения в сферах науки и технологий, литературы и искусства, правозащитной деятельности и благотворительности.

Эта церемония станет в праздничный день не единственной для главы государства: Путин также наградит золотыми медалями Героев Труда и посетит Третьяковскую галерею.

Вручение премий

Государственная премия - высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Свое название высшая российская награда унаследовала в 1992 году от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 млн рублей), лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.

Торжественная церемония вручения госпремий традиционно проходит в День России. Исключение российские власти вынуждены были сделать лишь в прошлом году - из-за пандемии. Президент также награждал лауреатов очно, однако саму церемонию пришлось перенести на 24 июня.

В День России тогда проходили другие мероприятия - они, в свою очередь, были передвинуты с мая. Провести их в традиционные даты не позволяла эпидемиологическая обстановка.

Лауреаты 2020 года

Имена лауреатов государственных премий 2020 года были объявлены 9 июня на специальном брифинге. Награды в области науки и технологий удостоились в том числе разработчики российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Как говорится в указе о присуждении этой премии, Александр Гинцбург, Денис Логунов и Сергей Борисевич отмечены "за разработку и внедрение в практику отечественного здравоохранения эффективных рекомбинантных вакцин против лихорадки Эбола и новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также за разработку технологии конструирования вирусных систем доставки кассет со вставкой гена гликопротеина вируса Эбола и гена S-белка SARS-CoV-2".

Также лауреатами премии стали Евгений Чойнзонов из Томского НИМЦ, Игорь Решетов из Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова и Садулла Абакаров из Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России. Они разработали методы реабилитации онкобольных, перенесших опухоли головного мозга и прочие виды злокачественных новообразований.

Помимо этого награду получили физики Борис Александров из Физико-технического института имени Иоффе и Валерий Запасский - старший научный сотрудник Санкт-Петербургского государственного университета. Они разработали методику спектроскопии спиновых шумов, позволяющую детально изучать структуру полупроводниковых материалов и улучшать их свойства.

Лауреатами премии за выдающиеся достижения в области литературы и искусства стали митрополит Иларион (Алфеев), оперная певица Хибла Герзмава и скульптор Александр Рукавишников. Как отмечалось в указе президента, они награждены соответственно за вклад в развитие отечественной культуры, российского и мирового оперного искусства, художественной культуры, а также за эстетическое воспитание творческой молодежи.

Премии 2020 года за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности удостоилась директор автономной некоммерческой организации "Агентство социальной информации" Елена Тополева-Солдунова. Как отмечали в Кремле, она активно развивала тему социально ориентированных НКО, отстаивая их допуск на рынок социальных услуг, выступила инициатором государственной поддержки таких организаций в период пандемии, участвовала в общероссийской акции "Мы вместе".

Госпремия 2020 года за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности присуждена президенту благотворительного фонда "Линия жизни" Фаине Захаровой. Она стояла у истоков организации благотворительности в современной России, была автором стратегий и программ в этой области, отмечали в пресс-службе главы государства.

Награждение Героев Труда

Помимо лауреатов государственных премий Путин в субботу наградит и других выдающихся россиян. Он вручит золотые медали "Герой Труда Российской Федерации" гражданам, удостоенным этой награды.

Церемония награждения Героев Труда до пандемии обычно была приурочена к 1 Мая, однако в 2020 году она тоже была отложена из-за эпидемиологической ситуации и в результате состоялась 12 июня на Поклонной горе, вместе с церемонией торжественного подъема флага РФ. В нынешнем году церемония в мае также не проводилась.

В апреле Путин подписал указ о присвоении звания Героев Труда пятерым россиянам за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Среди них - заместитель гендиректора - управляющий директор "ОДК-Сатурн" Виктор Поляков, директор и худрук дагестанской Республиканской школы искусств для одаренных детей Мурад Кажлаев, капитан-наставник одного из отделов "Дальневосточного морского пароходства" во Владивостоке Геннадий Антохин, тракторист совхоза имени Кирова Александр Бондаренко, а также машинист крана доменного цеха акционерного общества "Евраз ЗСМК" в Кузбассе Людмила Суслякова.

Герой Труда Российской Федерации - высшее звание и государственная награда РФ за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Это звание было установлено указом президента РФ 29 марта 2013 года.

Посещение выставок

В День России глава государства также посетит Третьяковскую галерею. Там Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) представит ему экспозицию "История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского".

Выставка, которая готовилась более полутора лет, посвящена исторической картине в русской живописи конца XVIII - начала XX века. Для всех желающих она откроется 13 июня.

В экспозицию вошло более 100 полотен из 37 российских музеев и трех частных собраний. Посетители увидят работы Ильи Репина, Василия Сурикова, Виктора Васнецова, Василия Перова, Константина Маковского, Александра Литовченко, Клавдия Лебедева, Сергея Иванова, Василия Верещагина и многих других авторов, которые отразили характерные для своего времени представления о далеком и недавнем историческом прошлом России. Центральным произведением экспозиции был выбран легендарный триптих Павла Корина "Александр Невский".

Также Путин осмотрит экспозицию "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии". Она объединяет работы крупнейших художников первой четверти XIX века: Каспара Давида Фридриха, Филиппа Отто Рунге, Иоганна Фридриха Овербека, Александра Иванова, Алексея Венецианова, Ореста Кипренского, Карла Брюллова и других.

Как отмечали в пресс-службе Кремля, впервые в российской и зарубежной музейной практике шедевры эпохи романтизма из двух стран будут представлены на одной площадке. Масштабный проект включает в себя две выставки, одна из которых представлена в Москве, а другая будет показана в Дрездене.

Отмена торжественного приема

До пандемии глава российского государства традиционно проводил торжественный прием по случаю Дня России. В последние годы он обычно проходил на Ивановской площади Московского Кремля. В прошлом году торжество на фоне пандемии не состоялось. В этом году Кремль также не анонсировал прием по случаю этого праздника.

В прошлые годы, выступая на торжествах 12 июня, Путин напоминал об особом значении Дня России, обращался как к истории страны, так и к современности. Он неоднократно затрагивал в этих речах вопросы исторической памяти, единства народов РФ; называл главной задачей государства улучшение жизни его граждан. На приеме традиционно присутствовали лауреаты премий, а также выдающиеся государственные деятели России.

Так, на последнее перед пандемией такое торжество - в 2019 году - приглашалось до 1,5 тыс. человек. Среди гостей были члены правительства, представители парламента, федеральных органов исполнительной и судебной власти, конфессий, общественных объединений, деятели культуры, науки и искусства, а также главы дипломатических представительств, аккредитованные в РФ.