В Госдуме в День России призвали сохранить и преумножить достижения страны

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Россия - многонациональная, свободная страна, граждане которой заботятся о ее укреплении и процветании. Об этом в субботу в своем Telegram-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Сегодня мы отмечаем День России. Российская Федерация - многонациональная, свободная страна. Мы любим свою Родину, гордимся ее достижениями, - отметил Володин, поздравив граждан с праздником. - Все вместе строим и оберегаем Россию. Заботимся о ее укреплении и процветании, улучшении жизни и повышении благосостояния людей".

Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов обратил внимание, что 12 июня граждане России вспоминают путь, который прошло "государство, его многовековую историю, людей, внесших значительный вклад в развитие родной страны". "Будут вручены награды нашим соотечественникам за выдающиеся достижения в области науки, культуры, правозащитной деятельности и благотворительности. Так, лауреатами Госпремии в области науки и технологий стали разработчики первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V", - напомнил он.

Депутат заметил, что "сплоченность, душевность, способность к взаимовыручке" российского народа очень ярко проявились во время пандемии. "Незнакомые люди приходили друг к другу на помощь, рисковали собой ради других. Медики сутками работали в ковидных стационарах, предприниматели помогали с транспортом, доставкой лекарств и продуктов. Многие неравнодушные россияне вступили в ряды волонтеров", - сказал Неверов, слова которого приводит пресс-служба фракции.

Преумножить достижения

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев указал, что многие поколения жителей России "отстаивали ее свободу и независимость". "Наша задача - сохранить и преумножить их достижения, сделать все, чтобы обеспечить достойную жизнь для людей и поступательное развитие страны", - сказал депутат, чье поздравление было размещено в субботу в Telegram-канале комитета.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в видеообращении по случаю Дня России отметил, что к празднику в этом году страна подошла "с серьезным результатом", внеся несравнимый вклад в борьбу с пандемией COVID-19. "Это всегда было главным для нашей страны - способствовать тому, чтобы люди в любой критической ситуации, [будь то] военный конфликт, пандемия или что угодно, оставались живы", - заключил он.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пожелал гражданам России "приятного настроения, оптимизма". "Хорошо думать о нашей Родине! Она - самая могучая, прекрасная. И вы - самый счастливый народ!" - сказал он в видеообращении, распространенном пресс-службой партии.