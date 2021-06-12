Посольство России в Киеве выступило за налаживание конструктивного диалога с Украиной

КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Посольство России в Киеве настроено на преодоление проблем в отношениях с Украиной, а также готово и в дальнейшем прилагать дипломатические усилия для прекращения конфликта в Донбассе. Об этом идет речь в обращении по случаю Дня России временного поверенного в делах РФ на Украине Александра Лукашика, текст размещен на официальном сайте дипломатического представительства.

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"Продолжаем выступать за налаживание конструктивного диалога с Украиной, преодоление накопившихся проблем в отношениях с этой страной. Будем и далее прилагать дипломатические усилия к прекращению внутреннего вооруженного конфликта в Донбассе в строгом соответствии с Минскими соглашениями", - говорится в сообщении.

Лукашик добавил, что День России - "это напоминание о преемственности поколений, об ответственности граждан за ее настоящее и будущее". Он пообещал, что российские дипломаты на Украине будут добиваться от Киева "соблюдения законных прав русскоязычного населения, недопущения проявлений расизма, расовой дискриминации, ксенофобии, национализма, религиозной и этнической нетерпимости, а также попыток фальсификации истории".

Он также напомнил, что Россия открыта к сотрудничеству со всеми участниками международных отношений, но на основе взаимного уважения и баланса интересов. "Видим самостоятельную ценность в каждом партнере и дорожим дружбой со всеми, кто разделяет наши подходы, готов на честные договоренности, не приемлем языка угроз и ультиматумов. Будем и впредь поощрять инициативы, направленные на поддержание доверия между народами, развенчание мифов и пропагандистских стереотипов", - заверил временный поверенный.

С праздником поздравили и российские дипломаты, работающие во Львове. В сообщении генерального консульства в этом городе отмечено, что День России олицетворяет независимость государства, а также напоминает о необходимости помнить, что "жить в своей стране - это бесценный дар и постоянный труд по обеспечению ее всестороннего развития и процветания, безопасности, ответственность за что лежит на каждом".

Посольство России на Украине в нынешнем году, как и в прошлом, в связи с пандемией коронавируса отмечает День России в виртуальном режиме. Как сообщили в субботу ТАСС в представительстве, "ко Дню России на сайте посольства открыта фотовыставка с красотами и видами страны "Россия - любимая наша страна", а также проходит презентация наиболее популярных туристических маршрутов России".