Ульянов: проект договоренности по ядерной сделке вряд ли будет готов до выборов в Иране

ВЕНА, 13 июня. /ТАСС/. Участники венских переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе вряд ли смогут привести в порядок проект итоговой договоренности до выборов президента в Иране, которые запланированы на 18 июня. Об этом сообщил в воскресенье глава российской делегации на консультациях, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Ульянов, комментируя в Twitter запись с заявлением главы иранской делегации на переговорах, заместителя министра иностранных дел Аббаса Арагчи о том, что нынешний раунд переговоров в Вене вряд ли станет заключительным, написал: "Полностью согласен, что мы не можем ожидать завершения венских переговоров в ближайшие дни. Почти наверняка мы не сможем подчистить проект итогового документа ко дню президентских выборов в Иране (18 июня). Тем не менее соглашение находится в пределах досягаемости".

12 июня Совместная комиссия по СВПД начала в Вене шестой раунд переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки. Все участники подтвердили решимость довести дело до успешного завершения, отмечал Ульянов. Как заявил Аббас Арагчи, новый раунд переговоров вряд ли станет заключительным, и переговорщикам придется еще как минимум один раз отправиться для консультаций в столицы своих государств.

13 июня делегации России и Ирана провели отдельные консультации, чтобы обсудить нерешенные вопросы и дальнейшие шаги, сообщил Ульянов. Ранее делегации предполагали завершить работу в конце мая, а затем - в первых числах июня.