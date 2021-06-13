Замглавы МИД России обсудил с делегацией "Национального сопротивления" ситуацию в Йемене

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил на встрече с командующим йеменскими силами "Национального сопротивления" Тареком Салехом и членами делегации ситуацию в республике. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении МИД РФ.

"Была подробно обсуждена складывающаяся в Йеменской Республике военно-политическая и гуманитарная ситуация. Особое внимание уделялось вопросам практической реализации Стокгольмских договоренностей, достигнутых по итогам консультаций сторон межйеменского конфликта в декабре 2018 года", - сообщили в дипведомстве.

Как отметили в ведомстве, российская сторона подтвердила необходимость скорейшего прекращения вооруженного противостояния в Йемене и запуска инклюзивного процесса урегулирования. "Подтверждена поддержка соответствующих усилий, предпринимаемых по линии ООН", - добавили в МИД РФ.

Встреча состоялась 11 июня.