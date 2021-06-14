Путин заявил, что на Западе пытаются разрушить стратегическое партнерство России и Китая

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Запад предпринимает попытки разрушить стратегическое партнерство, сформировавшееся между Россией и Китаем. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью телеканалу NBC, выдержки из которого были продемонстрированы в понедельник.

"Мы довольны тем уровнем нашего сотрудничества, который, как я сказал, является беспрецедентно высоким, развившись за последние несколько десятилетий. Мы этим дорожим, как и наши китайские друзья", - сказал российский лидер об отношениях Москвы и Пекина. По его словам, между двумя сторонами "сложились отношения стратегического партнерства", которых ранее не было, достигнут "высокий уровень доверия и сотрудничества".

"Мы можем видеть попытки разрушения отношений между Россией и Китаем. Мы видим, что эти попытки предпринимаются [в плоскости] практической политики", - подчеркнул Путин, высказывания которого приводились в переводе на английский язык.

Президент подтвердил, что говорит о "всех сферах" взаимодействия с Китаем, включая политику, экономику, технологии и военно-техническое сотрудничество. "Мы не считаем, что Китай является для нас угрозой", - указал Путин.