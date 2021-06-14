Постпред РФ назвал диалог с США по ядерной сделке в Вене примером делового сотрудничества

ВЕНА, 14 июня. /ТАСС/. Диалог делегаций России и США в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе демонстрирует, что обе страны могут сотрудничать по вопросам общих интересов. С таким заявлением выступил в понедельник глава российской делегации на этих консультациях, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Сегодня состоялась плодотворная встреча делегаций России и США на венских переговорах по СВПД. Наш диалог в Вене кажется доказательством того, что две страны могут поддерживать деловое сотрудничество по вопросам, представляющим общий интерес", - написал Ульянов в Twitter. Он добавил, что конкретно в этом случае речь идет о ядерном нераспространении.

Российский постпред также проинформировал, что в понедельник состоялась встреча глав всех делегаций на венских переговорах, за исключением представителей Ирана, для оценки достигнутого прогресса и обсуждения дальнейших шагов. Ранее Ульянов отмечал, что участники венских переговоров вряд ли смогут доработать проект итоговой договоренности до выборов президента в Иране 18 июня, но соглашение находится в пределах досягаемости.

12 июня Совместная комиссия по СВПД начала в Вене шестой раунд переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки. Все участники подтвердили решимость довести дело до успешного завершения, отмечал Ульянов. Как заявил глава иранской делегации на переговорах, заместитель министра иностранных дел Аббас Арагчи, новый раунд переговоров вряд ли станет заключительным, и переговорщикам придется еще как минимум один раз отправиться для консультаций в столицы своих государств.

Представители государств - участников СВПД проводят также отдельные консультации с делегацией США, которые вышли из этого соглашения в 2018 году, но теперь намерены в него вернуться. Прямых переговоров между американскими эмиссарами и представителями Ирана в Вене пока не велось.