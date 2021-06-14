Слуцкий заявил, что итоги саммита НАТО соответствуют конъюнктуре коллективного Запада

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Все положения итогового коммюнике прошедшего саммита НАТО полностью соответствуют конъюнктуре коллективного Запада, большинство участников альянса придерживаются позиции США. Такое мнение в понедельник в беседе с ТАСС выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Итоги саммита НАТО полностью соответствуют политической конъюнктуре коллективного Запада, где большинство участников альянса светят отраженным светом от Вашингтона", - сказал Слуцкий, заметив, что "это касается и вполне конструктивных положений коммюнике", например, отказа от размещения ракет наземного базирования в Европе и декларации отсутствия стремления к конфронтации с Россией, и "привычной риторики о якобы агрессивном характере действий Москвы".

По мнению главы комитета, "главной целью было создать определенный фон для встречи президентов России и США". "При этом, однако, мы снова слышим заявления о ненаправленности против России систем ПРО в Европе, и снова нам говорят не беспокоиться относительно планов по членству в НАТО Украины и Грузии", - заметил депутат.

"Россия также не стремится к конфронтации с альянсом и полностью открыта к диалогу по вопросам безопасности и контроля над вооружениями. Но исключительно только на равной, взаимоуважительной и транспарентной основе", - резюмировал Слуцкий.