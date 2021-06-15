Лавров: на период председательства РФ в Арктическом совете запланировано 80 мероприятий

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Россия в качестве председателя Арктического совета в 2021-2023 годах проведет 80 мероприятий, большая часть которых состоится в субъектах РФ, расположенных в арктической зоне. Об этом сообщил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета глав субъектов РФ.

"По нашей инициативе прорабатывается расширение регионального взаимодействия в рамках Арктического совета, где Россия заступила на пост председателя на период 2021-2023 годов. Запланировано под нашим руководством 80 мероприятий, большая часть которых пройдет на территории субъектов Федерации, расположенных в арктической зоне. Это будет содействовать, безусловно, их социально-экономическому развитию, стимулировать интерес иностранных партнеров", - сказал министр.

Арктический совет создан в 1996 году. Это межправительственный форум высокого уровня для развития международного сотрудничества в высоких широтах. Арктический совет представляет собой уникальный форум взаимодействия правительств арктических государств, постоянных участников совета, представляющих коренные народы обширного Арктического региона, а также целого ряда внерегиональных государств и международных организаций, обладающих в Арктическом совете статусом наблюдателя. В совет входят Россия, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция.