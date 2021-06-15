Госдума ратифицировала соглашение о системе связи вооруженных сил стран - членов СНГ

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Госдума во вторник ратифицировала внесенное правительством соглашение о совместной системе связи вооруженных сил государств - участников СНГ.

Стороны создадут "совместную (объединенную) систему связи вооруженных сил государств - участников Содружества независимых государств в целях развития взаимодействия" между вооруженными силами государств, говорится в документе.

В систему связи войдут силы и средства связи армий членов СНГ, применяемые по согласованному плану организации и взаимодействия.

Соглашение направлено на формирование и совершенствование нормативно-правовой базы, в том числе устойчивого механизма финансирования и согласованного развития системы связи при решении совместных задач с учетом приоритетного оснащения войск средствами коммуникации. Документ также позволит обеспечить преемственность и совместимость систем, комплексов военной связи национального и зарубежного производства, реализацию научно-технических достижений в сфере военной связи.

В Минобороны РФ будет создан "штатный орган при координационном комитете начальников связи вооруженных сил государств - участников СНГ при Совете министров обороны государств - участников СНГ для обеспечения устойчивого функционирования объединенной системы связи, координации деятельности генеральных штабов вооруженных сил государств - участников СНГ в области связи". Допускается проведение тренировок сил, имеющих отношение к объединенной системе.