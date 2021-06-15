Захарова сообщила, что рядом с контингентом США в Сирии образовался очаг джихадистов

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Очаг джихадистских радикалов образовался на северо-востоке Сирии в непосредственном соседстве с американским военным контингентом, в то время как в изложении Запада эта территория является "островком безопасности". Об этом написала во вторник в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В западном изложении, когда речь заходит о "процветающем" регионе Сирии, который находится под контролем проамериканских сил, обычно рисуют благостную картинку: северо-восток предстает этаким "островком безопасности" арабской республики. На самом деле в непосредственном соседстве с американским военным контингентом образовался настоящий джихадисткий очаг, из которого систематически сбегают радикалы, чтобы сеять смерть и хаос дальше на всей территории страны и за ее пределами. Кстати, периодически СМИ сообщают и о том, что в лагере среди других жителей находятся уйгуры, о которых так любит беспокоиться коллективный Запад в контексте информационных атак на Китай. Но, как мы знаем, #этодругое", - написала официальный представитель МИД РФ.

Дипломат обратила внимание на информацию Wall Street Journal с "шокирующими подробностями пребывания временно перемещенных лиц в лагере Эль-Холь в Сирии", который находится под контролем поддерживаемых США "Сирийских демократических сил".

"По словам журналистов издания, джихадисты руководят почти всеми сферами жизни лагеря. Введены жестокие порядки, к примеру за танцы грозит смертная казнь, с начала года в исполнение было приведено уже более 40 смертных приговоров, включая 10 случаев обезглавливания. Жены и вдовы боевиков в лагере стали "связными" в деле распространения радикального исламизма: они вступают в контакт с игиловским (организация "Исламское государство" запрещена в РФ) подпольем и воспитывают подрастающее поколение. Сами "Сирийские демократические силы" почти не борются с опасными тенденциями, и, несмотря на аресты и попытки задержания экстремистов, убийства и насаждение радикализма продолжаются", - отметила Захарова.