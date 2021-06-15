"Единая Россия" может включить в предвыборную программу пункт о непрерывном образовании

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. "Единая Россия" может включить в проект своей программы к выборам в Госдуму пункт о системе непрерывного образования в РФ, а в части здравоохранения упор будет сделан в том числе на развитие первичного звена. Об этом сообщил во вторник первый замглавы думской фракции единороссов Андрей Исаев на экспертном форуме об основных политических итогах работы партии за пять лет и подготовке предвыборной программы.

"В области образования хотим впервые в России провозгласить создание системы непрерывного образования, то есть возможности его постоянного продолжения на протяжении всей жизни", - проинформировал он.

По словам политика, в области здравоохранения партия в соответствии с посланием президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию намерена сделать упор "на развитие первичного звена, на закрепление кадров в здравоохранении в сельской местности и малых городах, более активном использовании современных технологий для оказания медицинских услуг, включая телемедицину, а также на лекарственном обеспечении граждан". "Обсуждается возможность постепенного перехода к лекарственному страхованию", - уточнил Исаев.

Проект предвыборной программы "Единой России" должен быть утвержден на съезде партии 19 июня.

Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года.