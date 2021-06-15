Выборы в Народное собрание Ингушетии назначили на 19 сентября

МАГАС, 15 июня. /ТАСС/. Выборы депутатов Народного собрания (парламента) Ингушетии седьмого созыва пройдут 19 сентября 2021 года, сообщили ТАСС в пресс-службе парламента региона во вторник.

"На 92-м внеочередном заседании Народного собрания республики единогласно принято постановление о назначении выборов депутатов парламента седьмого созыва на 19 сентября 2021 года", - сказали в пресс-службе.

Действующий состав Народного собрания Ингушетии, избранный 18 сентября 2016 года, состоит из 32 депутатов, представляющих в том числе четыре политические партии: "Единую Россию", КПРФ, "Справедливую Россию", ЛДПР.

В единый день голосования, 19 сентября 2021 года, должны состояться прямые выборы 39 региональных парламентов, глав девяти субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и выборы в Госдуму.