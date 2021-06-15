Дума досрочно прекратила депутатские полномочия Ларисы Шойгу

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник приняли постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Ларисы Шойгу, ушедшей из жизни на прошлой неделе.

"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Шойгу Ларисы Кужугетовны, избранной по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "Единая Россия", 10 июня 2021 года в связи с ее смертью", - отмечается в тексте.

Шойгу занимала пост зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту.

Лариса Шойгу умерла на 69-м году жизни. Как сказал источник из близкого окружения Шойгу, она ушла из жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Лариса Шойгу приходится старшей сестрой министру обороны РФ Сергею Шойгу.