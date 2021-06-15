{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дума досрочно прекратила депутатские полномочия Ларисы Шойгу

Она умерла 10 июня

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник приняли постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Ларисы Шойгу, ушедшей из жизни на прошлой неделе.

"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Шойгу Ларисы Кужугетовны, избранной по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "Единая Россия", 10 июня 2021 года в связи с ее смертью", - отмечается в тексте.

Шойгу занимала пост зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту.

Лариса Шойгу умерла на 69-м году жизни. Как сказал источник из близкого окружения Шойгу, она ушла из жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Лариса Шойгу приходится старшей сестрой министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияШойгу, Лариса Кужугетовна
Эксперт: перезагрузки отношений с США по итогам саммита не будет
Установка постоянного политического диалога на высшем уровне стала бы успешным итогом встречи, считает директор Института США и Канады Валерий Гарбузов
Читать полностью