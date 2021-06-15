Переносы сроков подготовки правовых актов кабмина при Думе VII созыва сократились 6,5 раз

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Задержки и переносы сроков подготовки нормативно-правовых актов правительства, необходимых для полноценной реализации некоторых законов, в ходе работы Госдумы VII созыва сократились в 6,5 раз. Об этом журналистам сообщила глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова в ходе брифинга во вторник.

"Переносы по некоторым нормативно-правовым актам составляли десятки раз (в начале работы Госдумы VII созыва - прим. ТАСС). Если мы сейчас посмотрим в динамике 2020-2021 годов - (количество переносов сократилось - прим. ТАСС) в 6,5 раз. То есть у нас на сегодняшний день есть 8% тех нормативно-правовых актов, сроки по которым переносятся. Цифра, которая переваливала за 50%, здесь действительно изменилась", - подчеркнула Савастьянова.

Она отметила, что во взаимодействии кабмина и депутатов ранее было "достаточно много проблем". "Начиная с того, как готовились нормативно-правовые акты <...> Очень часто законопроект принят, но он не вступает в полноценную силу или по нему качественная работа не ведется, если есть непринятые нормативно-правовые акты", - пояснила Савастьянова.

По ее словам, в ходе работы Госдумы VII созыва, взаимодействие с кабмином "очень сильно изменилось и улучшилось".