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Встреча Путина и Байдена в Женеве

Лавров заявил журналистам, что у него шикарное настроение перед саммитом России и США

Глава МИД России примет участие в первой встрече президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом в Женеве

ЖЕНЕВА, 15 июня. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров, прилетевший во вторник в Женеву для участия в российско-американском саммите, охарактеризовал свое настроение как "шикарное".

"Шикарное", - ответил он на соответствующий вопрос журналистам на входе в отель Mandarin Oriental, где разместилась российская делегация.

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве на вилле Ла-Гранж. По информации пресс-службы российского лидера, стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы американской администрации.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияШвейцарияВстреча Путина и Байдена в Женеве
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