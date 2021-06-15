Лавров заявил журналистам, что у него шикарное настроение перед саммитом России и США

ЖЕНЕВА, 15 июня. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров, прилетевший во вторник в Женеву для участия в российско-американском саммите, охарактеризовал свое настроение как "шикарное".

"Шикарное", - ответил он на соответствующий вопрос журналистам на входе в отель Mandarin Oriental, где разместилась российская делегация.

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве на вилле Ла-Гранж. По информации пресс-службы российского лидера, стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы американской администрации.