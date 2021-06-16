Заксобрание Петербурга назначило выборы депутатов городского парламента на 19 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на пленарном заседании в среду приняли постановление о назначении выборов в городской парламент на единый день голосования - 19 сентября.

"Назначить выборы депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва на 19 сентября 2021 года", - говорится в принятом документе.

Согласно действующему законодательству, при одновременном истечении срока полномочий депутатов Госдумы и регионального законодательного органа назначается единый день голосования в парламент субъекта Федерации и в нижнюю палату Федерального собрания.

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров отметил, что далее Центральной избирательной комиссии РФ предстоит принять решение о продолжительности голосования.

"Считаю целесообразным установить трехдневный срок для волеизъявления граждан. Это будет гарантией того, что каждый петербуржец сможет своевременно воспользоваться своим активным избирательным правом. Опыт проведения референдума по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации показал, что такая процедура в достаточной мере гарантирует честность, прозрачность и открытость процесса", - привели в пресс-службе заксобрания комментарий Макарова.

В третье воскресенье сентября, то есть 19 сентября, должны пройти выборы в Госдуму нового созыва. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. По данным на конец февраля 2020 года, в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав восьми субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.