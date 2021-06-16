QR-код на протоколы будут наносить в 98% участковых комиссий на выборах в Думу

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в среду принял постановление о применении технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемых кодом (QR-кодом) на выборах депутатов Госдумы.

По словам члена ЦИК Антона Лопатина, данная технология "будет применяться на 98% УИК на выборах депутатов Госдумы". Кроме того, ЦИК России рекомендует при необходимости внести соответствующие изменения в региональные законы о выборах, чтобы QR-коды можно было применять и на местных выборах.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев уточнил, что "скорость ввода итоговых протоколов в России не имеет аналогов в мире". Он отметил, что сокращение времени ввода протоколов связано именно с применением машиночитаемого кода.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.