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Патрушев: проблемы обеспечения экологической безопасности становятся все более острыми

По словам секретаря Совбеза России, техногенная нагрузка на окружающую среду является основным фактором, определяющими экологическую обстановку

САМАРА, 16 июня. /ТАСС/. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев отмечает, что проблемы обеспечения экологической безопасности в России становятся все более острыми.

"Проблемы обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды становятся все более острыми, их нерешенность негативно влияет на качество жизни населения, ведет к повышению социальной напряженности", - заявил он на выездном совещании в среду.

По словам Патрушева, техногенная нагрузка на окружающую среду является основным фактором, определяющими экологическую обстановку.

"Ликвидация накопленного вреда окружающей среде, уменьшение уровня загрязнения воздуха, водных ресурсов, почв, решение проблем утилизации и переработки отходов - все это является необходимым условием для повышения качества жизни, укрепления здоровья наших граждан", - резюмировал он.

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Патрушев, Николай ПлатоновичРоссия
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