Российская делегация на саммите с США в Женеве выехала на место проведения встречи

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Российская делегация на саммите с Соединенными Штатами выехала из отеля Mandarin Oriental и направилась на место проведения встречи - виллу Ла-Гранж, - передает корреспондент ТАСС.

Президент России Владимир Путин пока не прибыл в Женеву, но по прибытии он направится сразу на площадку встречи с президентом США Джо Байденом.

Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, президенты обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов.