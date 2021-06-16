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Встреча Путина и Байдена в Женеве

Российская делегация на саммите с США в Женеве выехала на место проведения встречи

Владимир Путин пока не прибыл в Женеву
© Джамиля Байрамукова/ТАСС

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Российская делегация на саммите с Соединенными Штатами выехала из отеля Mandarin Oriental и направилась на место проведения встречи - виллу Ла-Гранж, - передает корреспондент ТАСС.

Президент России Владимир Путин пока не прибыл в Женеву, но по прибытии он направится сразу на площадку встречи с президентом США Джо Байденом.

Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, президенты обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияШвейцарияБайден, Джозеф (Джо)Встреча Путина и Байдена в Женеве
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Встреча Путина и Байдена в Женеве. Онлайн
Это первый российско-американский саммит со встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года
Встреча Путина и Байдена в Женеве.
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