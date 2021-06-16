Аскольд Запашный подтвердил планы выдвигаться в Думу от "Справедливой России - За правду"

ИЖЕВСК, 16 июня. /ТАСС/. Народный артист РФ, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный подтвердил ТАСС свои намерения участвовать в выборах в Госдуму от партии "Справедливая Россия - За правду" от Удмуртии.

Ранее источники в партии "Справедливая Россия - За правду" сообщали, что Запашный будет баллотироваться в Госдуму от партии по одномандатному округу в Удмуртии. Участие Запашного в думской кампании планировалось анонсировать в ходе учредительной конференции общественного объединения "Новая Евразия", которая пройдет в Тюмени 18 июня.

"Это не какое-то сиюминутное решение. Дело в том, что мы на протяжении многих лет работаем над тем, чтобы развивать не только свой коллектив, но и в принципе свое искусство, и неоднократно сталкивались с тем, что при принятии каких-то серьезных решений нет полной поддержки <...> со стороны руководства, со стороны людей, которые в большой политике находятся", - сказал Запашный в среду ТАСС.

Он отметил, что намерен по примеру Иосифа Кобзона, который был депутатом Госдумы II-VII созывов, заниматься вопросами культуры. "Когда был жив Иосиф Давыдович Кобзон, он так или иначе, наверное, был лицом, которое представляло в первую очередь интересы культуры, и, в общем, человеком был очень ответственным в плане решения больших вопросов. Поэтому, наверное, это первостепенная причина - почему", - отметил Запашный, объясняя причины своего намерения участвовать в выборах.

По его словам, еще одной причиной его решения пойти в политику стало желание изменить имидж страны, отношение к ней граждан и особенно молодежи.

"Потому что молодежь имеет абсолютно точно какую-то однозначную позицию по поводу того, что в этой стране нечего делать и нужно куда-то бежать, а не пытаться здесь построить лучший мир и, в общем, ту страну, которой бы гордились и в которой бы хотелось жить <...> Если триггером является изначально профессиональная деятельность, то основной причиной, почему я готов заниматься политикой и быть в большой политике, это вот это", - сказал Запашный.

Председатель совета регионального отделения партии Фарид Юнусов заметил, что вопрос о выдвижении Запашного на выборы в Госдуму по одномандатному округу от Удмуртии будет решаться на съезде партии. "Действительно, на сегодняшний день есть такое решение, однако окончательно этот вопрос будет решаться, как вы понимаете, только на съезде партии. Время еще есть для того, чтобы было окончательное решение принято", - сказал он.

Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года.