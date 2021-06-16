Переговоры Путина и Байдена в узком составе начались за закрытыми дверями

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден начали переговоры в узком составе в зале библиотеки на первом этаже виллы Ла-Гранж.

Перед этим в помещение запустили прессу для протокольной съемки, и оба лидера сделали несколько ремарок. Кроме того, они также обменялись парой слов, когда СМИ уже покидали комнату.

После протокольной съемки переговоры начались за закрытыми дверями. Вместе с лидерами двух стран в библиотеке находятся главы внешнеполитических ведомств России и США - Сергей Лавров и Энтони Блинкен, а также переводчики.

Путин прибыл к вилле Ла-Гранж из аэропорта Женевы в 14:05 мск, в 14:17 мск к месту проведения саммита приехал и кортеж Байдена. Обоих лидеров поочередно встречал президент Швейцарии Ги Пармелен.

Затем три президента вышли к парадному подъезду, где Пармелен выступил с кратким приветственным словом в адрес своих гостей. Путин и Байден, в свою очередь, обменялись рукопожатием (американский лидер протянул руку на долю секунды раньше своего российского коллеги), после чего они отправились на переговоры.

Как следует из кадров фотослужбы ТАСС, еще одно рукопожатие у Путина и Байдена было внутри здания виллы.