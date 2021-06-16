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Госдума приняла постановление о прекращении полномочий депутата Черняевой со 2 августа

Решение принято на основании письменного заявления Нины Черняевой о сложении депутатских полномочий

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата фракции "Единая Россия" Нины Черняевой со 2 августа.

"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Черняевой Нины Алексеевны, избранной по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "Единая Россия", 2 августа 2021 года на основании ее письменного заявления о сложении депутатских полномочий", - говорится в документе.

Депутат Нина Черняева вступила в полномочия 18 сентября 2016 года. В Госдуме она входит в состав комитета по охране здоровья.

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