Чиновнику в Чехии пригрозили взысканием за поддержку России в соцсетях

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Министерство регионального развития Чехии пригрозило своему сотруднику дисциплинарным взысканием за комментарий в соцсетях о том, что мировая реакция на крушение Boeing на Украине в июле 2014 года - "заговор против России". Об этом в среду написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

"С ним можно спорить и не соглашаться или наоборот, но веб-ресурс решил задачу просто - заблокировал чиновнику доступ к порталу, а министерство, где он работает, пригрозило своему работнику дисциплинарным взысканием. Дешево, как говорится, и сердито. Демократично, главное", - отметила она.

Захарова также обратила внимание, что накануне Дня России в Facebook заблокировали страницу посольства РФ в Словакии. "Причину угадать несложно - в Братиславе начали прививать "Спутником V", посольство активно и, надо сказать, очень дружелюбно об этом рассказывало. Кому-то это сильно не понравилось, - добавила дипломат. - Прибавьте к этому почти двукратный рост числа подписчиков за полгода, большое количество материалов о Крыме, и результат не заставил себя ждать - аккаунт был заблокирован".