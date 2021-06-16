Клишас: законодатели продолжат совершенствовать механизмы удаленного голосования

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Парламентарии продолжат работу над совершенствованием избирательного законодательства РФ, намерены развивать механизмы дистанционного волеизъявления, включая голосование по почте. Об этом заявил в среду глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"В конечном итоге, я думаю, что мы будем также развивать тему голосования различными удаленными способами. Голосование по почте. Мы сейчас его не применяем на выборах депутатов Госдумы, но мы видим, что многие страны активно голосуют по почте", - сказал он на пресс-конференции.

Сенатор напомнил, что в США "чуть ли не половина страны голосовала по почте на президентских выборах". При этом, по его мнению, это вопрос исключительно доверия людей к процедуре голосования, к подсчету голосов - ко всем этапам волеизъявления.

Также Клишас предположил, что будет развиваться механизм голосования в течение нескольких дней подряд. При этом он отметил, что "нужно более четко определить, кто имеет право на досрочное голосование, вообще, сохранять этот институт или нет". "Если мы будем активно развивать систему "Мобильный избиратель", электронное голосование, возможно, досрочное голосование потеряет свою ценность", - сказал глава комитета СФ, подчеркнув, что любые решения в этой сфере должны изучаться сквозь призму доверия людей к избирательной системе.

Он высказал мнение, что за электронным голосованием будущее, но необходимо совершенствовать его механизмы. "Нам нужно продолжать в связи с этим работать над несколькими вопросами. Это обеспечение тайного голосования. Потому что многие люди сомневаются, насколько это действительно тайное голосование, нет ли возможности посмотреть, как проголосовал тот или иной человек", - отметил Клишас.

Также, по его словам, необходимо проработать специальные механизмы для наблюдателей за процессом электронного голосования. "Этот процесс должен быть понятен и прозрачен", - подчеркнул глава комитета СФ по законодательству.