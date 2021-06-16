Выборы губернатора Ульяновской области назначили на 19 сентября

УЛЬЯНОВСК, 16 июня. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Ульяновской области на заседании в среду назначили выборы губернатора региона на 19 сентября, единый день голосования.

"Предлагается назначить выборы губернатора Ульяновской области на 19 сентября 2021 года", - сказал на заседании председатель комитета по социальной политике, государственному строительству, местному самоуправлению и развитию гражданского общества Сергей Шерстнев. Большинство депутатов проголосовали за соответствующий проект постановления.

"Постановление принято", - сказал на заседании председатель заксобрания региона Валерий Малышев.

Шерстнев уточнил журналистам в кулуарах заседания, что с учетом эпидемиологической обстановки на проведение выборов предусматривается три дополнительных дня.

"Кроме того, внесены корректировки в избирательное законодательство, позволяющие увеличить количество переносных ящиков для голосования на дому <…> Члены участковой комиссии, которые пройдут вакцинацию или подтвердят ПЦР-тестами, что они здоровы, будут выезжать на дом к тем, кто не в состоянии прийти на избирательный участок. Тем самым всем гражданам будут обеспечены равные возможности участия в выборах", - пояснил он.

Как сообщили журналистам в пресс-службе избирательной комиссии Ульяновской области, опубликовать решение о назначении выборов губернатора планируется 18 июня. "С этого дня будет дан официальный старт избирательной кампании", - уточнили в пресс-службе.