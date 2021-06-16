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Встреча Путина и Байдена в Женеве

Путин: Байден на встрече ставил вопрос о работе "Радио Свобода" в России

Байден на встрече ставил вопрос о работе "Радио Свобода" в России - Путин.

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Встреча Путина и Байдена в Женеве
Встреча Путина и Байдена в Женеве
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Как заявил президент РФ, американский лидер согласен, что в основе решения на Украине должны лежать минские соглашения
Путин сообщил, что тема Украины затрагивалась на встрече с Байденом
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