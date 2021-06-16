В Крыму после саммита РФ - США ждут снижения напряженности в черноморском регионе

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве станет началом двусторонних консультаций двух стран и будет способствовать снижению напряженности в черноморском регионе. Такое мнение высказал глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во " ВКонтакте " в среду.

В среду в Женеве состоялся саммит США и РФ. Инициатива его проведения исходила от Вашингтона.

"Мы, крымчане, конечно, не ожидаем скорых изменений в американской позиции по Крыму, но выстраивание диалога между нашей страной и США может способствовать уменьшению напряженности в регионе Черного моря, которая создается Америкой и ее союзниками", - написал Аксенов.

Он отметил, что "нынешнее американское руководство могло бы использовать опыт своих предшественников - президентов Рузвельта и Никсона, которые бывали в Крыму и понимали, что разговаривать с Россией с позиции силы бессмысленно". "Кстати, в Крыму, в Ялте, есть улица Рузвельта, его бюст и памятник лидерам "большой тройки" - Сталину, Рузвельту и Черчиллю, определившим судьбу послевоенного мира на Ялтинской конференции 1945 года. И сегодня Крым мог бы стать местом проведения встречи лидеров "пятерки" стран - членов Совета Безопасности ООН, о которой говорил наш президент, "точкой сборки" нового миропорядка, основанного не на вражде и стремлении к доминированию, а на сотрудничестве и взаимном уважении", - считает Аксенов.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев и некоторые страны отказались признавать Крым частью России.

В мае 2021 года комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США рекомендовал одобрить законопроект, предусматривающий запрет для американской администрации на признание Крыма российским. Документ был поддержан единогласно. Он предусматривает запрет для американской администрации на признание Крыма российским.