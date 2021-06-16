Эксперт: встреча Путина и Байдена убедила, что открытого конфликта не будет

ОТТАВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Встреча в Женеве между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом вселила надежду, что открытого конфликта между двумя сверхдержавами не произойдет, а диалог между Россией и Соединенными Штатами продолжится. Такое мнение выразил в среду в беседе с ТАСС политолог, профессор Карлтонского университета (Оттава) Петр Дуткевич, который является крупнейшим в Канаде экспертом по России, одним из основателей и постоянным членом международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Они поговорили обо всем по существу, они были откровенны и обстоятельны, они продолжат диалог и продолжат отстаивать национальные интересы своих страны, но не любой ценой, - сказал эксперт. - Противостояние будет продолжаться в том же темпе, но не приведет к открытому конфликту. Это самый позитивный результат, которого мы могли ожидать".

Дуткевич также указал, что главными словами, которыми лидеры РФ и США описали прошедшую встречу, стали "конструктивная" (Путин) и "позитивная" (Байден)". "Выбор формулировок имеет значение в политике, особенно, когда говорят лидеры самых могущественных ядерных сверхдержав", - продолжил он. Политолог добавил, что для "расшифровки" этих посланий двух лидеров потребуется время, так как они должны быть теперь преобразованы в конкретные действия: возвращение послов в Москву и Вашингтон, создание групп высокого уровня, возможный обмен заключенными и другие.

В среду в Женеве завершился российско-американский саммит.