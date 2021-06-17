Хабаровский крайком КПРФ выдвинул своего первого секретаря на пост главы региона

ХАБАРОВСК, 17 июня. /ТАСС/. Хабаровский краевой комитет КПРФ выдвинул своего первого секретаря Петра Перевезенцева кандидатом в губернаторы региона. Об этом в четверг ТАСС сообщил сам Перевезенцев.

"Состоялась конференция, выдвинут на выборы", - сказал он.

Перевезенцев родился в 1970 году в Комсомольске-на-Амуре. Имеет высшее педагогическое и экономическое образование. Работал учителем в школах Комсомольска-на-Амуре, в администрациях Комсомольского района и Комсомольска-на-Амуре, был депутатом законодательной думы Хабаровского края первого и второго созывов, депутатом седьмого созыва заксобрания Амурской области.

В 2013 году он участвовал в выборах мэра Хабаровска и занял второе место.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля 2020 года подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста главы края в связи с утратой доверия. Он руководил регионом с сентября 2018 года. Врио главы региона был назначен Михаил Дегтярев, возглавлявший до этого комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Досрочные выборы губернатора региона состоятся 19 сентября, в единый день голосования.